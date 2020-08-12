Наблюдая за ситуацией со стороны, могу сказать, что 90 процентов митингующих — безголовая, проплаченная публика. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, это было бы другое дело. А здесь в основном качают за то, что выборы – не справедливые.