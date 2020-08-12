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Lenta.ru
Lenta.ru

Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда ЦИК объявила о разгромной победе Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской на выборах президента.В источнике
Александр Тихоновбиатлонист
Наблюдая за ситуацией со стороны, могу сказать, что 90 процентов митингующих — безголовая, проплаченная публика. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, это было бы другое дело. А здесь в основном качают за то, что выборы – не справедливые.
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