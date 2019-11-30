Единоборства
Lenta.ruОлимпийский чемпион захотел побить Александра Емельяненко
36-летний Чахкиев вспомнил о словах Емельяненко, который после поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым заявил, что готов выйти в ринг с кем угодно. «Хочу показать тебе, что такое его величество бокс», — заявил спортсмен. 29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева.
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