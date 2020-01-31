Политика
REGNUMОливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом
Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT. По словам Оливера Стоуна, он с сожалением вынужден признать, что любимая им страна стала «силой зла».
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с чего всё началось
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».RT на русскомвчера в 12:39
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой работе
Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
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Взрыв прогремел на заводе в Орловской области
Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Армия и оружие
CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64
Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64.
Экономика
Безналичные траты жителей России превысили наличные расходы — Сбербанк
Безналичные платежи жителей России в четвертом квартале 2019 года впервые превысили траты наличными, сообщает 31 января Сбербанк.
Общество
Нарколог Минздрава объяснил популярность водки у россиян
Популярность водки в России объясняется быстрым эффектом опьянения и экономической выгодой, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Политика
Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова
Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
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С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Игры
Создатели Immortal: Unchained анонсировали вампирский шутер EvilVEvil
Экономика
Акции «Лукойла» растут на 3% на увеличении веса в индексах MSCI
Индексный провайдер MSCI в четверг сообщил, что оставил коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) "Лукойла" на уровне 0,55, после чего, учитывая погашение акций, вес бумаг компании в индексах MSCI должен был снизится примерно на 3%. Эта новость в четверг привела к снижению стоимости акций нефтекомпании почти на 3%.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Баскетбол
Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
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Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики коронавируса
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В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова показала, что подарила отцу на день рождения
Дочь известного певца, композитора и продюсера Дмитрия Маликова тщательно готовилась к юбилею отца. 29 января артисту исполнилось 50 лет.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.