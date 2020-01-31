Политика

REGNUMREGNUMОливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT. По словам Оливера Стоуна, он с сожалением вынужден признать, что любимая им страна стала «силой зла».
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русскомвчера в 12:39

Подробнее о событии

Оливер Стоун предсказал США «возмездие за зло»

Известиявчера в 20:22

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

RT на русскомвчера в 12:39

Оливер Стоун назвал США «осью зла»: нам все вернется бумерангом

Московский Комсомолецвчера в 17:48

Оливер Стоун предсказал США «возмездие за зло»

РИА Новостивчера в 17:02

Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

REGNUMвчера в 14:57

Режиссер Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Комсомольская правдавчера в 14:10

Оливер Стоун предсказал США возмездие за зло

Lenta.ruвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 03:36, Ашберн

Оливер Стоун: США олицетворяют «силу зла»

Вести.UZ02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 23:39
Политика

Правительство Чувашии отправлено в отставку

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
REGNUM 01:33
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
ТАСС вчера в 06:05
Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
BFM.ru 03:00
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru 01:29
Общество

В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Известия вчера в 05:24
Армия и оружие

CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64.
Газета.Ru вчера в 17:51
Экономика

Безналичные траты жителей России превысили наличные расходы — Сбербанк

Безналичные платежи жителей России в четвертом квартале 2019 года впервые превысили траты наличными, сообщает 31 января Сбербанк.
REGNUM 03:31
Общество

Нарколог Минздрава объяснил популярность водки у россиян

Популярность водки в России объясняется быстрым эффектом опьянения и экономической выгодой, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.
Аргументы и Факты вчера в 21:46
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России

Известия вчера в 03:35
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК вчера в 23:00
Политика

Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Автостат вчера в 06:28
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Культура

Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»

Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Клопс вчера в 04:49
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Игры

Создатели Immortal: Unchained анонсировали вампирский шутер EvilVEvil

Игромания.ру вчера в 14:10
Экономика

Акции «Лукойла» растут на 3% на увеличении веса в индексах MSCI

Индексный провайдер MSCI в четверг сообщил, что оставил коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) "Лукойла" на уровне 0,55, после чего, учитывая погашение акций, вес бумаг компании в индексах MSCI должен был снизится примерно на 3%. Эта новость в четверг привела к снижению стоимости акций нефтекомпании почти на 3%.
ПРАЙМ 02:47
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU 29 января в 23:23
Баскетбол

Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
Sport24.ru 02:38
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики коронавируса

Роспотребнадзор дал советы, как обезопасить себя от коронавируса.
Комсомольская правда 01:20
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Стефания Маликова показала, что подарила отцу на день рождения

Дочь известного певца, композитора и продюсера Дмитрия Маликова тщательно готовилась к юбилею отца. 29 января артисту исполнилось 50 лет.
Летидор вчера в 04:20
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия вчера в 18:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оливер Стоун
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное