Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».

с чего всё началось

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT. По словам Оливера Стоуна, он с сожалением вынужден признать, что любимая им страна стала «силой зла».

Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

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