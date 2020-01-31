Политика
REGNUMОливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом
Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT. По словам Оливера Стоуна, он с сожалением вынужден признать, что любимая им страна стала «силой зла».
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с чего всё началось
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».RT на русскомвчера в 12:39
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова
Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
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Общество
Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
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Поножовщина на борту танкера в Азовском море попала на видео
Старший помощник капитана танкера, находившегося в Азовском море, нанес матросу несколько ударов кухонным ножом.
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На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
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Сахалин полностью газифицируют к 2025 году
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Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
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Чудовище: необычное существо с пастью и щупальцами выловили из воды
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Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.