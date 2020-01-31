Политика

REGNUMREGNUMОливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT. По словам Оливера Стоуна, он с сожалением вынужден признать, что любимая им страна стала «силой зла».
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с чего всё началось

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
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Оливер Стоун предсказал США «возмездие за зло»

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Оливер Стоун назвал США «силой зла»

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Оливер Стоун предсказал США «возмездие за зло»

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Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

REGNUMвчера в 14:57

Режиссер Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Комсомольская правдавчера в 14:10

Оливер Стоун назвал США «осью зла»: нам все вернется бумерангом

Московский Комсомолецвчера в 17:48
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн

Оливер Стоун: США олицетворяют «силу зла»

Вести.UZ02:46
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
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В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

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РИА Новости 01:08
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
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Экспресс газета вчера в 04:07
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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 15:08
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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В США нашли двойника Меган Маркл, и это религиозная домохозяйка

Акише очень льстят комплименты по поводу ее сходства с герцогиней Сассекской, хотя сама она (удивительно!) вообще не считает себя похожей на Меган.
Woman.ru вчера в 12:48
Энергетика

«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Экономика

ЦБ подал иск на 195 млрд рублей к бывшим топ-менеджерам МИнБанка

В декабре ЦБ направил претензию бывшим топ-менеджерам и собственникам санируемого МИнБа с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. Крупнейшая доля МИнБа принадлежала семье Арсамакова.
Ведомости 02:20
Происшествия

Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
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Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Чиновница в Керчи передумала увольняться после скандала с батонами

НДН.инфо 03:54
Политика

Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Папарацци удалось сфотографировать беременную Анну Курникову

Во время прошлой беременности Анне Курниковой удавалось скрывать этот факт до самого момента родов.
Слово и Дело вчера в 19:44
Общество

Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
РБК 04:00
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

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Росбалт вчера в 04:44
Происшествия

Поножовщина на борту танкера в Азовском море попала на видео

Старший помощник капитана танкера, находившегося в Азовском море, нанес матросу несколько ударов кухонным ножом.
Lenta.ru 04:48
Политика

«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина

Вести.Ru 04:03
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск 29 января в 11:24
Энергетика

Сахалин полностью газифицируют к 2025 году

"Газпром" и власти Сахалинской области договорились до 2025 года полностью газифицировать регион, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 03:16
Армия и оружие

Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

Rusvesna.su вчера в 22:00
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru вчера в 06:34
Космос

Эйнштейн был прав. Пространство-время вращается вокруг мертвой звезды

Пространство-время действительно вращается под действием массивных тел, как предполагали ученые.
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Голикова рассказала о планах по привлечению врачей в здравоохранение

В 2020 году в сферу здравоохранения в России планируется привлечь еще 9,2 тысячи врачей и почти 16 тысяч человек среднего медицинского персонала, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 04:35
Общество

Чудовище: необычное существо с пастью и щупальцами выловили из воды

Необычное существо выловили из воды, но с уверенностью сказать кто это, не представляется возможным.
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Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
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Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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