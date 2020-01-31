Политика
ТАССОливер Стоун назвал США «империей зла»
Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла". Такое мнение он выразил в интервью телеканалу RT, текст которого опубликован в четверг на сайте вещателя.
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с чего всё началось
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».RT на русскомвчера в 12:39
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