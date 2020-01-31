Политика
RT на русскомОливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла». «Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла.
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Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».RT на русскомвчера в 12:39
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