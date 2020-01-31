Политика

RT на русскомRT на русскомОливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла». «Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла.
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с чего всё началось

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском12:39

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Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

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Московский Комсомолец17:48

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

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В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

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Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
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Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

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Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
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Происшествия

В Омске госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

В Омске госпитализировали пациента, который почувствовал себя плохо после прибытия из Китая, с подозрением на коронавирус.
RT на русском 10:08
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

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РБК 21:29
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Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным

На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации о разделе имущества.
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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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Хоккей

СКА прервал восьмиматчевую победную серию омского «Авангарда»

Петербургский СКА дома обыграл омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Обновление iOS исправило неприятную ошибку в работе старых iPhone

Обновление iOS 13.1.1 в конце сентября прошлого года, кроме исправления мелких ошибок и недочетов, принесло владельцам iPhone Xr один неприятный сюрприз.
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Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса

Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
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Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
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Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
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Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru 06:34
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ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

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Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
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Оливер Стоун
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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