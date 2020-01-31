Политика

RT на русскомRT на русскомОливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла». «Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла.
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с чего всё началось

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском12:39

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Оливер Стоун назвал США «силой зла»

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Стоун о вьетнамском опыте: этот урок мы так и не усвоили

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Оливер Стоун назвал США «осью зла»: нам все вернется бумерангом

Московский Комсомолец17:48

Оливер Стоун предсказал США возмездие за зло

Lenta.ru17:59
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Самый дорогой билет на бой Нурмагомедова и Фергюсона стоит $11 тысяч

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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

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В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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Футбол

Футболист ПСЖ Кавани не покинет клуб в зимнее трансферное окно

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Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 17:00
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

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Морозы на Алтае продержатся до 3 февраля

На следующей неделе начнется потепление Морозная погода в Алтайском крае продержится до понедельника, 3 февраля, включительно.
АМИТЕЛ 20:30
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК 07:59
Общество

В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса

Во всем Забайкальском каре действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.
РБК 21:09
Общество

Новый КоАП начнет действовать с 1 января 2021 года

Как рассказывают в ведомстве, вынесенный сейчас на общественное обсуждение законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие.
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Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
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Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
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Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 15:15
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Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

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Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

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Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

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Экономика

В России молоко и мясо могут подорожать на 12%

В 2020 году молочная и мясная продукция в стране может подорожать на 12%.
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Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
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Легкий транспортник C295 превратили в «летающий танкер»

Разработка «летающего танкера» на базе C295 ведется с конца 2018 года.
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Интернет

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
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Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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