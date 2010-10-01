Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до $80 за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около $60 за баррель.

Оман не верит в возможность роста цены нефти до $80 за баррель

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