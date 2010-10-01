Энергетика
ТАССОман не верит в возможность роста цены нефти до $80 за баррель
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до $80 за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около $60 за баррель.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил кинокомикс «Джокер»
Триумфом «Джокера» Тодда Филлипса завершился в субботу вечером престижнейший Венецианский кинофестиваль.
Кинобизнес сегодня 07 сентября в 16:56
Футбол
Серхио Рамос заявил о цели провести 200 матчей за сборную Испании
Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос заявил о намерении провести за национальную команду страны 200 матчей.
Известия 06:11
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Политика
В Оренбургской области выборы губернатора состоялись
Московский Комсомолец 05:26
Политика
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
Политика
Додон назвал новую цену на российский газ для Молдавии
Ранее Додон анонсировал снижение с 1 октября цены на газ из России для граждан Молдавии.
RT на русском 07:39
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Из-за протестов турпоток в Гонконге в августе упал на 40%
В августе число туристов, посетивших Гонконг, снизилось на 40% в годовом выражении, заявил финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия
Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы
ТАСС 06:11
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20
Политика
Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов
Фонтанка.Ру вчера в 16:34
Политика
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи
Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.
Российская газета 07:09
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу
Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Игры
Энтузиаст прекратил работу над неофициальным ремастером RDR после обращения Take-Two
В обновлении и в комментариях к посту GamingDamned объявил, что прекратил работу над проектом после звонка представителей Take-Two.
Игромания.ру 07:15
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Болтон высказался об обмене заключёнными между Россией и Украиной
Советник президента Трампа по Нацбезопасности США Джон Болтон прокомментировал обмен заключёнными, который состоялся между Россией и Украиной.
Южный Федеральный 03:55
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13