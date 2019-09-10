Происшествия
РБКОмбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана
Позднее на сайте Жамбаловой появилось сообщение об ответе МВД. Согласно ему, 6 сентября у Игоря Коношанова, которого называют «водителем якутского шамана», сотрудниками ГИБДД был изъят автомобиль в связи с наличием «признаков изменения номера кузова и замены двигателя».
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Арестованному в Улан-Удэ водителю Саши-шамана запретили передать буузы от Баирова
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