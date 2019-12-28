Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.

Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

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