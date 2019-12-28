Политика
РБКОмбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
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Происшествия
На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв
Происшествия
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Политика
Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории
Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.
Политика
США дали «совет» по уходу из-под санкций за «Северный поток-2»
Прокладку «Северного потока-2» осложнили введенные 21 декабря санкции США.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых автоновинок 2020 года
Китайский кросс-купе Haval F7X, который отличается соотношением цены, качества и опций, возглавил рейтинг наиболее ожидаемых машин на 2020 год.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Футбол
«Челси» хочет подписать двух игроков «ПСЖ»
Суммарно трансферы игроков могут обойтись лондонцам примерно в 60 миллионов евро.
Политика
Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия.
Происшествия
21-летний хоккеист погиб под Пензой
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»
Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Киберспорт
В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью
В финале спектакля Татьяна Навка сказал Черышеву, что в зале присутствует его маленькая дочь Мила.
Авто
Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео
Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Шоу-бизнес
Телегин не грустит после расставания с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин не грустит после расставания с певицей Пелагеей.