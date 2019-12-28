Политика

РБКРБКОмбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
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Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

РБК02:58

В ДНР назвали число людей в списках на обмен пленными в Донбассе и дату передачи

ТАСС02:16

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

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ДНР подтвердила проведение обмена между Киевом и Донбассом 29 декабря

Интерфакс02:20

В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря

RT на русском01:59

Обмен пленными с Киевом пройдет 29 декабря, сообщили в ДНР

РИА Новости01:58

В ДНР назвали дату обмена военнопленными с Киевом

URA.Ru01:57
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Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
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Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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«Челси» хочет подписать двух игроков «ПСЖ»

Суммарно трансферы игроков могут обойтись лондонцам примерно в 60 миллионов евро.
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Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
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В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты

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Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
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По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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В финале спектакля Татьяна Навка сказал Черышеву, что в зале присутствует его маленькая дочь Мила.
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

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