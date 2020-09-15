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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Суд принял апелляцию по делу Ефремова

Актёра Михаила Ефремова в СИЗО посещали два новых адвоката, нанятые его супругой, сообщила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она также заявила, что Мосгорсуд принял его апелляцию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новые адвокаты приходили к Ефремову в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после встречи с Михаилом Ефремовым сообщила журналистам, что к актеру в СИЗО приходили два адвоката, приглашённые женой, а Мосгорсуд принял его апелляцию.
РИА Новости05:57
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Суд принял апелляцию по делу Ефремова

Комсомольская правда06:59
Аргументы и Факты

Ефремов встретился в СИЗО с новыми адвокатами

Аргументы и Факты07:29
Lenta.ru

Стало известно о встрече Ефремова с новыми адвокатами

Lenta.ru07:25
Росбалт

У Ефремова появились новые адвокаты

Росбалт08:25
РИА Новости

Новые адвокаты приходили к Ефремову в СИЗО

РИА Новости05:57
Телеканал 360°

Омбудсмен Москвы заявил о поданной апелляции по делу Ефремова

Телеканал 360°05:40
REGNUM

Суд принял апелляцию защиты Ефремова

REGNUM05:27

МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты08:29
89

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
26

В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости10:13
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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NVIDIA всё же подготовила эталонные платы для GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от сторонних производителей

По данным ресурса VideoCardz, для варианта Founders Edition (FE) видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA использует печатную плату с маркировкой PG133, а для старшей GeForce RTX 3090 FE используется плата с маркировкой PG136.
3DNews11:04