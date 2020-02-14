Общество

Om1.ruOm1.ruОмичей ждут длинные праздничные выходные. Календарь

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Пришло время хороших новостей – приближаются затяжные выходные по случаю праздников. Om1.ru решил напомнить омичам, когда настанут эти долгожданные дни. По случаю Дня защитника Отечества следующая неделя закончится длинными выходными – отдыхаем с 22 февраля по 24 февраля.
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Омичей ждут длинные праздничные выходные. Календарь

Om1.ru14 февраля в 00:29

Самому короткому месяцу – длинные выходные

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Праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии».
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