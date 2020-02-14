Общество
Om1.ruОмичей ждут длинные праздничные выходные. Календарь
Пришло время хороших новостей – приближаются затяжные выходные по случаю праздников. Om1.ru решил напомнить омичам, когда настанут эти долгожданные дни. По случаю Дня защитника Отечества следующая неделя закончится длинными выходными – отдыхаем с 22 февраля по 24 февраля.
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Происшествия
Во Владивостоке произошла массовая автоавария
Кино
Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Политика
WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай
Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
Происшествия
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Происшествия
В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве
В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри покончила с собой
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Происшествия
В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство 19 инвалидов
В Японии приговорили к смертной казни местного жителя, который убил 19 инвалидов. Об этом сообщает издание Kyodo News.
Происшествия
В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Общество
Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло
Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Авто
Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России
Специалисты рассказали, какие три автомобиля в пробегом принесут автовладельцу меньше всего проблем.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром из-за пенсии
Анастасия Волочкова намеревается судиться с Большим театром, поскольку там ей отказываются выплачивать пенсию.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Политика
Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от полуострова
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Общество
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки
Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Общество
Психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российские психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети», семерых из которых приговорили к лишению свободы на срок от шести до 18 лет.
Здоровье
Врачи назвали сладости, которые не навредят при диабете
Как сообщает ToDay News Ufa, Московский врач-эндокринолог Оксана Миронова назвала, чем можно заменить потребления сахара для поддержания баланса в организме человека.