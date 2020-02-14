Пришло время хороших новостей – приближаются затяжные выходные по случаю праздников. Om1.ru решил напомнить омичам, когда настанут эти долгожданные дни. По случаю Дня защитника Отечества следующая неделя закончится длинными выходными – отдыхаем с 22 февраля по 24 февраля.

Политика WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.

Происшествия В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Общество Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Происшествия В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Общество Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.

Общество Психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» Российские психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети», семерых из которых приговорили к лишению свободы на срок от шести до 18 лет.