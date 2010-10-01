Политика
REGNUMОмск приятно впечатлил президента Казахстана
Напомним, в столице Омской области Токаев принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Токаев признался, что город ему понравилось, также его приятно впечатлило гостеприимство местных жителей.
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Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Авто
Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»
Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Общество
Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Спорт
Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных
23 сентября эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая была ранее им передана для изучения.
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Общество
В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей
В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Общество
Эксперт назвал четыре варианта списания долгов по ЖКХ
Второй возможный вариант списания долгов, который назвал эксперт — истечение исковой давности.
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде болезней
Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Космос
Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner
Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщила компания Boeing.
Общество
Минувшая ночь в Петербурге — самая холодная с начала осени
Со среды на четверг, 7 ноября, Петербург и область накрыл настоящий мороз. Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
Политика
Рябков считает, что США тянут время, чтобы избавиться от СНВ-3
Соединенные Штаты специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Происшествия
Попавшее в ДТП на Ставрополье легковое такси перевозило 11 человек
Как сообщалось ранее, в ДТП пострадали все 12 человек, находившиеся в легковых автомобилях, они доставлены в больницу в Ставрополь.
Футбол
«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Шоу-бизнес
Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать
Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.
Авто
Volkswagen представит электрический универсал
Компания Volkswagen показала первые официальные эскизы нового концепта семейства ID.
Общество
Друга Кокорина и Мамаева освободили
Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Политика
Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву
Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.