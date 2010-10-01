Политика

REGNUMREGNUMОмск приятно впечатлил президента Казахстана

Напомним, в столице Омской области Токаев принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Токаев признался, что город ему понравилось, также его приятно впечатлило гостеприимство местных жителей.
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Президент Казахстана: «Омск оставляет самое приятное впечатление»

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Стала известна тема следующего Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

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На форуме в Омске ПУТИН поднял тему загрязнения рек

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Ради чего в Омске провели форум Россия – Казахстан: итоги

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Омск приятно впечатлил президента Казахстана

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В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ

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Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
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Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей

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Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»

Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
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Общество

Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

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Спорт

Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных

23 сентября эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая была ранее им передана для изучения.
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Известия 00:49
Общество

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Общество

Эксперт назвал четыре варианта списания долгов по ЖКХ

Второй возможный вариант списания долгов, который назвал эксперт — истечение исковой давности.
Красная весна 01:04
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Происшествия

Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде болезней

Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 06 ноября в 03:38
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Космос

Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner

Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщила компания Boeing.
РИА Новости 01:13
Общество

Минувшая ночь в Петербурге — самая холодная с начала осени

Со среды на четверг, 7 ноября, Петербург и область накрыл настоящий мороз. Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.
Мойка78 вчера в 04:19
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Политика

Рябков считает, что США тянут время, чтобы избавиться от СНВ-3

Соединенные Штаты специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
ТАСС 01:47
Происшествия

Попавшее в ДТП на Ставрополье легковое такси перевозило 11 человек

Как сообщалось ранее, в ДТП пострадали все 12 человек, находившиеся в легковых автомобилях, они доставлены в больницу в Ставрополь.
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Футбол

«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
REGNUM 00:09
Шоу-бизнес

Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать

Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.
ФАН вчера в 03:01
Авто

Volkswagen представит электрический универсал

Компания Volkswagen показала первые официальные эскизы нового концепта семейства ID.
SpeedMe вчера в 10:07
Общество

Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
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Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Народные новости вчера в 22:56
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Происшествия

Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву

Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
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Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
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