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ФедералПресс
ФедералПресс

Омская клиника не получала данных от немецких врачей Навального

Врачи омской больницы не получают сведений от немецких коллег, у которых на лечении сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщил токсиколог области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В омской клинике заявили, что не получают данных от врачей Навального в Германии

Запросила ли Charite предложенные данные, не сообщалось. Проблемы со здоровьем до попадания в больницу Он добавил, что Навальный за неделю до госпитализации в омскую клинику сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением.
ТАСС04:49
Подробнее о событии
Новый Омск

Омский токсиколог: Навальный впал в кому из-за проблем с питанием

Новый Омск06:34
Известия

Омский токсиколог указал на проблемы с питанием у Навального до госпитализации

Известия04:56
РИА Новости

Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

РИА Новости05:03
ТАСС

В омской клинике заявили, что не получают данных от врачей Навального в Германии

ТАСС04:49
Интерфакс

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

Интерфакс04:34
РИА СуперОмск

Омский токсиколог сделал заявление по причине комы у Навального

РИА СуперОмск04:53
Коммерсантъ

Что известно о состоянии Алексея Навального, его вероятных причинах и последствиях

Коммерсантъ04:57

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
РБК09:08
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Настя Каменских показала «страстный микс украинской и мексиканской культур»

Скорее переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите этот головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур! — написала артистка в инстаграме, представляя видео.В ролике певица предстает в разных образах на фоне карикатурных персонажей в сомбреро, шляпах и масках, костюме рестлера, футбольной форме и не только.—
ИА InterMedia04:53

В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Федеральная служба безопасности получила материалы белорусской разведки, которые доказывают фальсификацию данных об отравлении блогера Навального, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета05:58
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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