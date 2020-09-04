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ФедералПресс
ФедералПресс

Омская клиника не получала данных от немецких врачей Навального

Врачи омской больницы не получают сведений от немецких коллег, у которых на лечении сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщил токсиколог области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В омской клинике заявили, что не получают данных от врачей Навального в Германии

Запросила ли Charite предложенные данные, не сообщалось. Проблемы со здоровьем до попадания в больницу Он добавил, что Навальный за неделю до госпитализации в омскую клинику сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением.
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