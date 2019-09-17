Экономика
UssurMedia.ruКожемяко рассказал Путину о дамбах в Уссурийске
Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке. Губернатор Приморского края в своем докладе упомянул дамбы в Уссурийске, правда водоналивные, сообщает ИА UssurMedia.
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Политика
Путин заявил о необходимости «ремонта выборной системы»
Президент Владимир Путин заявил о необходимости "ремонта выборной системы".
РИА Новости 13:43
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Футбол
Эксперты верят в уверенную победу «Манчестер Сити» над «Шахтером»
Эксперты (21%) в большинстве своем уверены в победе коллектива из славного города Манчестер.
ODDS.ru 00:37
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса 16:59
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Политика
Пенс заявил о боевой готовности войск США
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 17:56
Политика
США применили против Венесуэлы «Пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи («Пакт Рио-де-Жанейро») в отношении Венесуэлы, после того, как правительство республики приостановило переговоры с оппозицией.
Известия 21:01
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com вчера в 01:05
Экономика
В Крыму появится возможность снять наличные на кассах магазинов
Услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов планируют запустить в Крыму, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.
Интерфакс 20:09
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
РИА Новости 18:52
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM 04:29
Политика
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия»
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Здоровье
В ДР Конго снизилась заболеваемость Эболой
Заболеваемость смертельно опасной лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) за последние недели несколько снизились.
ТАСС вчера в 01:06
Политика
США расширили список санкций против Венесуэлы
США расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него ещё трёх физических лиц и 16 компаний.
Life.ru 16:52
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Футбол
Кокорин и Мамаев освободились по УДО
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
Капитал страны 03:24
Общество
Минтруд опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Глава Рыбного союза сообщил, что на такой должности в среднем зарабатывают порядка 200 тысяч рублей, а предлагаемая в вакансии зарплата может быть оправдана только срочной нуждой в работнике.
РЕН ТВ 15 сентября в 14:37
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру 17:43
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Космос
Пришелец-минер на Луне: китайский луноход сделал необычный снимок
Российский Диалог вчера в 11:39
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32