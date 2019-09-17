Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке. Губернатор Приморского края в своем докладе упомянул дамбы в Уссурийске, правда водоналивные, сообщает ИА UssurMedia.

Кожемяко рассказал Путину о дамбах в Уссурийске

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