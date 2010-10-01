Экономика
БК55Омские аграрии страхуют урожай, но с топливом сложно
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 23:45, Вашингтон
Происшествия
Россия потребовала от КНДР принять меры после нападения браконьеров
Российский МИД потребовал от временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хёпа сообщить в Пхеньян о произошедшем в Японском море столкновении между российскими пограничниками и браконьерами из КНДР и принять «срочные и исчерпывающие» меры, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем.
РБК 12:58
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия 22:24
Единоборства
Нурмагомедов продал футболку Порье за $100 тысяч
После боя Нурмагомедов и Порье обменялись футболками.
МИР 24 00:22
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru вчера в 05:33
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".
Дни24 13:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Энергетика
Стоимость нефти падает минимум на 5%
Восток-Медиа 13:42
Шоу-бизнес
Антон Лаврентьев сделал предложение ведущей передачи «Орел и решка»
Певец и экс-ведущий шоу «Орел и решка» 35-летний Антон Лаврентьев сделал предложение 29-летней Алине Астровской, которая стала лицом «Морского сезона» проекта.
WMJ.ru 17:18
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском 23:30
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Экономика
Технический кислород начнут производить в Бурятии
Компания намерена полностью покрыть рынок республики промышленным газом, включая частные предприятия — в Бурятии и Забайкалье проблемы с медицинским кислородом.
EastRussia 21:22
Кино
«Игра престолов» взяла сразу десять наград на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» стал победителем премии «Эмми-2019» в категории Creative Arts, забрав сразу десять наград.
ТК Звезда вчера в 22:03
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:15
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru 09:31
Наука
Сажа из загрязненного воздуха пробралась в плаценту
Микрочастицы сажи из загрязненного воздуха, которым женщины дышали во время беременности, бельгийские ученые нашли в их плаценте.
ТАСС 11:56
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс вчера в 03:45
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник 11:15