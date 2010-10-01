В 2019 году омские аграрии активно страхуют свои посевы.

Омские аграрии страхуют урожай, но с топливом сложно

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