МЧС опубликовал статистику по пожарам. За текущий год в Омской области загорелись 35 балконов. Это на 20% больше, чем три года назад, сообщает пресс-служба МЧС.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Происшествия В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.

Политика Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Общество В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов Причиной протеста сотрудников московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина могли стать личные амбиции некоторых из них, а также влияние извне.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.

Политика В Перу президент распустил парламент Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Кино Человек-паук остается в киновселенной Marvel Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Общество В МЧС опровергли запрет курить на балконе Нововведения вступят в силу с 1 октября. При этом в МЧС ранее отмечали, что запрет касается и курения на балконах и лоджиях.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Кино Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".

Политика Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.

Происшествия На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авто Компания Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.

Шоу-бизнес Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.

Авто Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).

Авто У Toyota Camry появился полный привод Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.

Политика Иркутского губернатора Сергея Левченко могут отправить в отставку Отставка может состояться уже этой осенью в ходе очередной ротации глав регионов.