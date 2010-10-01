Происшествия

Om1.ruOm1.ruОмские балконы горят из-за курильщиков

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МЧС опубликовал статистику по пожарам. За текущий год в Омской области загорелись 35 балконов. Это на 20% больше, чем три года назад, сообщает пресс-служба МЧС.
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Омские спасатели привели статистику пожаров по вине балконных курильщиков

Омскрегион07:50

Омские балконы горят из-за курильщиков

Om1.ru07:45
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