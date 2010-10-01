Происшествия
Om1.ruОмские балконы горят из-за курильщиков
МЧС опубликовал статистику по пожарам. За текущий год в Омской области загорелись 35 балконов. Это на 20% больше, чем три года назад, сообщает пресс-служба МЧС.
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Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК вчера в 09:36
Политика
Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве
ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.
ТАСС вчера в 09:03
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 17:52
Культура
На «Перезапуск омской подземки» дали грант в 15 млн рублей
Проект Омского музея имени Врубеля получит на реализацию «Проекта М.» 15 млн рублей.
Омскрегион вчера в 05:59
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело в отношении Паздникова и Кирилловой
СУ СКР России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой, а также бывшего министра территориального развития Забайкальского края Виктора Паздникова, сообщили ZAB.RU в пресс-службе краевого Следкома.
Zab.RU 28 сентября в 04:44
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала о своих отношениях с Потапом
Напомним, что Потап и Настя связали себя узами брака этим летом. До свадьбы они тщательно скрывали свой роман на протяжении целых пяти лет.
ГЛАС.RU вчера в 11:34
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета вчера в 19:03
Авто
Россияне начали чаще покупать подержанные машины по трейд-ин
Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили вчера в 22:52
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru вчера в 22:33
Общество
В России начинают действовать 14 окружных судов общей юрисдикции
Новые окружные суды - девять кассационных и пять апелляционных - начинают работать в России в соответствии с реформой судоустройства.
ТАСС вчера в 17:11
Происшествия
Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян
«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Политика
Мадуро назвал Россию великой державой XXI века
Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru вчера в 22:14
Политика
Названа цель иностранного визита генпрокурора США
Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия
Радикалы избили украинского военного после совершения каминг-аута
РЕН ТВ вчера в 05:40
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском вчера в 17:31
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK вчера в 05:03
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Технологии
Новый способ платежей тестируют в банках
Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56