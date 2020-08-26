Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице Минздрава Омской области в социальных сетях.В источнике
С чего всё началось
Омские медики ответили на критику врачей БСМП-1 во время спасения Навального. Публикуем их письмо
Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла. Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив.
НГС5506:11
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