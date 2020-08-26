Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»

Ранее стало известно, что решение об уходе Месси принял после того, как новый главный тренер Рональд Куман не слишком красиво объявил другу аргентинца Луису Суаресу о том, что в его услугах клуб больше не нуждается.