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Ведомости
Ведомости

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице Минздрава Омской области в социальных сетях.В источнике
С чего всё началось
НГС55

Омские медики ответили на критику врачей БСМП-1 во время спасения Навального. Публикуем их письмо

Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла. Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив.
НГС5506:11
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РИА Новости

Омские врачи рассказали, что 44 часа боролись за жизнь Навального

РИА Новости09:53
РИА СуперОмск

«Этих людей больше интересует санузел»: омские медики ответили на критику в адрес спасавших Навального

РИА СуперОмск06:45
НГС55

Фоторепортаж из омской БСМП-1, где лечили Навального

НГС55вчера в 00:00
Город55.ру

Омские врачи выступили с открытым письмом после скандала с Навальным

Город55.ру06:20
ТАСС

Омские медики заявили, что сторонники Навального поставили ему «политический» диагноз

ТАСС06:18
Московский Комсомолец Омск

Открытое письмо омского медицинского сообщества

Московский Комсомолец Омск06:05
Новый Омск

«Мы столкнулись с явлением „политический“ диагноз» - омские медики, возмущенные критикой сторонников

Новый Омск06:24

Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»

Ранее стало известно, что решение об уходе Месси принял после того, как новый главный тренер Рональд Куман не слишком красиво объявил другу аргентинца Луису Суаресу о том, что в его услугах клуб больше не нуждается.
Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»
Российская газета01:55

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
Lenta.ru08:32
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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Ученые нашли средство от коронавируса в репеллентах от комаров

Средства от комаров, в составе которых основным веществом является цитриодиол, могут убивать штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, сообщает Sky News со ссылкой на предварительные выводы ученых британской Лаборатории оборонной науки и техники при минобороны страны (DSTL).
Ведомости09:35

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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