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Lenta.ru
Lenta.ru

Навальному в омской больнице провели 59 анализов

Медики Омской городской клинической больницы скорой помощи провели оппозиционеру Алексею Навальльному 59 разных анализов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в медицинском учреждении.В источнике
С чего всё началось
НГС55

Омские медики ответили на критику врачей БСМП-1 во время спасения Навального. Публикуем их письмо

Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла. Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив.
НГС5506:11
Подробнее о событии
Город55.ру

Омские врачи выступили с открытым письмом после скандала с Навальным

Город55.ру06:20
РИА Новости

Омские врачи отреагировали на критику лечения Навального

РИА Новости09:53
РИА СуперОмск

«Этих людей больше интересует санузел»: омские медики ответили на критику в адрес спасавших Навального

РИА СуперОмск06:45
БК55

Коллеги Навального ответили на письмо омских врачей

БК5512:49
ТАСС

Омские медики заявили, что сторонники Навального поставили ему «политический» диагноз

ТАСС06:18
Московский Комсомолец Омск

Открытое письмо омского медицинского сообщества

Московский Комсомолец Омск06:05
НГС55

Фоторепортаж из омской БСМП-1, где лечили Навального

НГС55вчера в 00:00

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K

Более 93 тыс. автомобилей Datsun отзывают в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», являющаяся официальным представительством Datsun в России, запускает отзывную кампанию, под которую попадают 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO, сошедших с конвейера в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.
SpeedMe08:14
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