Навальному в омской больнице провели 59 анализов

Медики Омской городской клинической больницы скорой помощи провели оппозиционеру Алексею Навальльному 59 разных анализов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в медицинском учреждении.