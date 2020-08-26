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Ведомости
Ведомости

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.В источнике
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БК55

Коллеги Навального ответили на письмо омских врачей

БК5512:49
НГС55

Фоторепортаж из омской БСМП-1, где лечили Навального

НГС55вчера в 00:00
РИА СуперОмск

«Этих людей больше интересует санузел»: омские медики ответили на критику в адрес спасавших Навального

РИА СуперОмск06:45
Город55.ру

Омские врачи выступили с открытым письмом после скандала с Навальным

Город55.ру06:20
Московский Комсомолец Омск

Открытое письмо омского медицинского сообщества

Московский Комсомолец Омск06:05
КП - Омск

Омские врачи, 44 часа спасавшие жизнь Навального, ответили на травлю

КП - Омск12:04
Life.ru

«Благодаря омским врачам Навальный остался жив». Профессионалы объясняют, почему критика российских медиков неоправданна

Life.ru24 августа в 10:13

«Спартак» на выезде обыграл «Ротор» в матче чемпионата России

В матче пятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" – 1:0. Единственный мяч в стане победителей забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 55-й минуте.
Вести.Ru13:25

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи, начались в Москве, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ведомости13:06
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

По делу о хищении электроники на миллиард рублей для МКС прошли обыски

В Московской области полицейские провели обыски у ряда бывших менеджеров ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в государственную корпорацию «Роскосмос», и у представителя руководства компании, входящей в «Ростех».
Lenta.ru13:39
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