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Интерфакс
Интерфакс

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.В источнике
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12 Канал Омск

«Это не диагноз, а фантастика»: омский токсиколог о лечении Навального у немецких врачей

12 Канал Омсквчера в 08:59
News.ru

Токсиколог: выход Навального из комы подтверждает диагноз российских врачей

News.ruвчера в 08:46
БК55

Александр Сабаев: «Будь это отравление, Навальный умер бы в первые часы, к 18-20 часам вечера»

БК55вчера в 08:18
Город55.ру

Омский токсиколог прокомментировал версию с отравлением Навального

Город55.рувчера в 08:43
РИА СуперОмск

Полный текст комментария омского токсиколога по ситуации с Навальным

РИА СуперОмсквчера в 09:30
РИА Новости

Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз

РИА Новостивчера в 07:48
BaltNews.lt

Сценарий «Скрипаль 2» провалился. Отравление Навального «Новичком» не выдерживает критики

BaltNews.lt7 сентября в 04:40

В Сибири стартовал масштабный полевой выход разведчиков

Полевой выход продлится в течение месяца и завершится проведением контрольных занятий и тактико-специального учения, в ходе которого будут задействованы свыше 100 единиц специальной и военной техники.
ИА Хакасиявчера в 22:02

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Национальные пищевые традиции влияют на смертность от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, в последнем исследовании специалисты поняли, что низкая смертность в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции сформирована благодаря привычке местных жителей есть квашеную капусту, а также различные кисломолочные продукты.
ToDay News Ufa7 сентября в 08:20
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