Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.В источнике
Подробнее о событии
«Это не диагноз, а фантастика»: омский токсиколог о лечении Навального у немецких врачей
12 Канал Омсквчера в 08:59
Сценарий «Скрипаль 2» провалился. Отравление Навального «Новичком» не выдерживает критики
BaltNews.lt7 сентября в 04:40