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Континент Сибирь Online
Континент Сибирь Online

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.В источнике
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РИА СуперОмск

Омские врачи прокомментировали предположение немецких коллег об отравлении Навального

РИА СуперОмск19:56
КП - Омск

Омские врачи не находили в анализах Навального ингибиторы холинестеразы

КП - Омсквчера в 13:58
РИА Новости

Омские врачи заявили, что у Навального не было признаков отравления

РИА Новостивчера в 13:54
НГС55

Омские медики прокомментировали заявление немецких врачей об отравлении Навального

НГС55вчера в 13:38
Интерфакс

В омской больнице заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы

Интерфаксвчера в 13:38
ТАСС

Омские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинестеразы

ТАССвчера в 13:26
Город55.ру

Главный омский токсиколог заявил об отсутствии ингибитора в анализах Навального

Город55.рувчера в 14:20

Завершена изоляция экипажа МКС на российском сегменте

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
Завершена изоляция экипажа МКС на российском сегменте
RT на русском04:50
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SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Российская газета04:03

Вузы возобновят очное обучение после карантина. Что важно знать

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РБК00:00

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

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РИА Новости02:03
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Газета.Ru04:27
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Газета.Ru01:26
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

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BFM.ruвчера в 12:59
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