Вузы возобновят очное обучение после карантина. Что важно знать

Еще в конце июля вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что 92% вузов начнут очное обучение в начале сентября, но при необходимости учебные учреждения могут перенести срок начала учебного года не более чем на два месяца.