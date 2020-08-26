Омские врачи рассказали, что 44 часа боролись за жизнь Навального
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Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов. Об этом говорится в открытом письме от медиков региона.В источнике
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