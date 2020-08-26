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Омские врачи рассказали, что 44 часа боролись за жизнь Навального

Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов. Об этом говорится в открытом письме от медиков региона.В источнике
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РИА Новости

Омские врачи отреагировали на критику лечения Навального

РИА Новости09:53
НГС55

Фоторепортаж из омской БСМП-1, где лечили Навального

НГС55вчера в 00:00
Новый Омск

«Мы столкнулись с явлением „политический“ диагноз» - омские медики, возмущенные критикой сторонников

Новый Омск06:24
Город55.ру

Омские врачи выступили с открытым письмом после скандала с Навальным

Город55.ру06:20
ТАСС

Омские медики заявили, что сторонники Навального поставили ему «политический» диагноз

ТАСС06:18
Московский Комсомолец Омск

Открытое письмо омского медицинского сообщества

Московский Комсомолец Омск06:05
РИА СуперОмск

«Этих людей больше интересует санузел»: омские медики ответили на критику в адрес спасавших Навального

РИА СуперОмск06:45

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России
ТАСС10:47
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Правило двух метров научно устарело

Авторитетный журнал British Medical Journal утверждает, что самое главное правило социального дистанцирования о сохранении расстояние в два метра между людьми основано на устаревших научных данных.
MedikForum.ru06:03

Ученые нашли средство от коронавируса в репеллентах от комаров

Средства от комаров, в составе которых основным веществом является цитриодиол, могут убивать штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, сообщает Sky News со ссылкой на предварительные выводы ученых британской Лаборатории оборонной науки и техники при минобороны страны (DSTL).
Ведомости09:35
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