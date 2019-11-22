Общество
РИА СуперОмскОмский аэропорт внесли в список объектов с невысоким потенциалом
Расширение омского аэропорта аналитическим центром при правительстве оценивается как не имеющее высокого потенциала.
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с чего всё началось
В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.Коммерсантъ21 ноября в 18:56
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В бюджете РФ не нашлось ₽10,4 млрд на расширение тюменского Рощино, проект отложен
Znak.comвчера в 01:46
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Спорт
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
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Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируют запустить в первом квартале 2020 года.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии
В результате столкновения легкового автомобиля и "ВАЗ-2106" и КамАЗа в Северной Осетии погибли пять человек.
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Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Общество
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Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
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Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году.
Армия и оружие
Группировки боевых роботов создадут в России
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
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МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.
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Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
Происшествия
На пожаре в Хакасии погибли двое детей и взрослый мужчина
При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
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Ущерб от преступлений в России составил около 500 млрд рублей
Ущерб от преступлений за девять месяцев 2019 года составил 491,7 млдр рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс Токио и Вашингтона и его направленность против Москвы.
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СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
В ведомстве считают, что один из криминальных авторитетов Нижегородской области, в 2013 году Жаринов стал "вором в законе".
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