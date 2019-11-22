Общество

РИА СуперОмскРИА СуперОмскОмский аэропорт внесли в список объектов с невысоким потенциалом

Расширение омского аэропорта аналитическим центром при правительстве оценивается как не имеющее высокого потенциала.
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с чего всё началось

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.
Коммерсантъвчера в 18:56

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Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:56

Аэропорты Перми и Тюмени останутся без многомиллиардного обновления

URA.Ruвчера в 23:47

В бюджете РФ не нашлось ₽10,4 млрд на расширение тюменского Рощино, проект отложен

Znak.com01:46

СМИ: на расширение аэропорта в Кемерове потребуется 6,7 млрд рублей

Газета Кемеровавчера в 21:57

Омский аэропорт внесли в список объектов с невысоким потенциалом

РИА СуперОмск02:13

На реконструкцию аэропортов «Рощино» и «Большое Савино» нет денег

Накануне.Ru04:06

Тюменский аэропорт ввели в режим ожидания

Уралинформбюро01:23
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В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
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Армия и оружие

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США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Lenta.ru 19:06
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.
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Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
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Шоу-бизнес

Елена Проклова рассказала о своих пластических операциях

Что касается питания, то Елена Проклова говорит, что не хочет изводить себя жесткими диетами и не ведет подсчет калорий.
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Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
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Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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Несмотря на удаление одного из полушарий головного мозга, человек не теряет дееспособность, так как нейронные связи становятся более прочными.
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Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17

Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
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