Общество
РИА СуперОмскОмский аэропорт внесли в список объектов с невысоким потенциалом
Расширение омского аэропорта аналитическим центром при правительстве оценивается как не имеющее высокого потенциала.
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с чего всё началось
В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.Коммерсантъвчера в 18:56
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Космос
Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о смерти офицера-артиллериста в Донбассе
Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Происшествия
У аэропорта Екатеринбурга мужчину ограбили на 30 млн рублей
На площади у аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге трое неизвестных напали на мужчину, ранили его и забрали 30 млн рублей.
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала о своих пластических операциях
Что касается питания, то Елена Проклова говорит, что не хочет изводить себя жесткими диетами и не ведет подсчет калорий.
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Общество
Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов
Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.
Здоровье
Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Наука
Одно полушарие мозга человека может заменить другое
Несмотря на удаление одного из полушарий головного мозга, человек не теряет дееспособность, так как нейронные связи становятся более прочными.
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A71 получит мощный аккумулятор
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Политика
Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17
Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.