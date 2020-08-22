Омский минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в моче Навального
Анализ мочи оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, выявил алкоголь и кофеин, сообщает министерство здравоохранения Омской области. Однако оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в организме политика не обнаружены.В источнике
С чего всё началось
Врачи омской больницы, в которой проходил лечение Алексей Навальный до транспортировки в Германию, готовы оказать немецким коллегам помощь, сообщает
министерство здравоохранения Омской области.
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