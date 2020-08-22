Омский минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в моче Навального

Вести Подмосковья 1 21

Анализ мочи оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, выявил алкоголь и кофеин, сообщает министерство здравоохранения Омской области. Однако оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в организме политика не обнаружены.