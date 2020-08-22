Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Омский минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в моче Навального

Анализ мочи оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, выявил алкоголь и кофеин, сообщает министерство здравоохранения Омской области. Однако оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в организме политика не обнаружены.В источнике
С чего всё началось
Врачи омской больницы, в которой проходил лечение Алексей Навальный до транспортировки в Германию, готовы оказать немецким коллегам помощь, сообщает
 министерство здравоохранения Омской области.
Газета.Ru07:42
Подробнее о событии
Коммерческие Вести

Врачи БСМП-1 в Омске заявили, что не нашли в организме НАВАЛЬНОГО ядов, но нашли кофеин и алкоголь

Коммерческие Вести07:19
РИА Новости

В омском Минздраве рассказали о результатах анализов Навального

РИА Новости07:08
Om1.ru

Яды и алкоголь. Омские врачи раскрыли детали анализов эвакуированного в Германию Навального

Om1.ru07:00
Город55.ру

Врачи БСМП-1 в Омске обратились к немецким врачам, которые приняли Навального

Город55.ру07:08
Rusvesna.su

Что было обнаружено в организме Навального — заявление Минздрава

Rusvesna.su06:56
НГС55

В анализах Навального нашли алкоголь и кофеин

НГС5506:50
РИА СуперОмск

В анализах Навального нашли не яды, а алкоголь - омский Минздрав

РИА СуперОмск06:30

В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса

Сообщения о возможности купить или заранее заказать вакцину от коронавируса не соответствуют действительности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
RT на русскомвчера в 08:22
27