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РИА Новости
РИА Новости

Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

У Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В омской клинике заявили, что не получают данных от врачей Навального в Германии

Запросила ли Charite предложенные данные, не сообщалось. Проблемы со здоровьем до попадания в больницу Он добавил, что Навальный за неделю до госпитализации в омскую клинику сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением.
ТАСС04:49
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Омский токсиколог указал на проблемы с питанием у Навального до госпитализации

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Токсиколог прокомментировал слова врачей ФРГ об отравлении Навального

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ТАСС

В омской клинике заявили, что не получают данных от врачей Навального в Германии

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РИА Новости04:45
Интерфакс

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

Интерфакс04:34
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Омский токсиколог сделал заявление по причине комы у Навального

РИА СуперОмск04:53
Коммерсантъ

Что известно о состоянии Алексея Навального, его вероятных причинах и последствиях

Коммерсантъ04:57

Лукашенко назвал отравление Алексея Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что утверждения Германии об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичка» -фальсификация.
Kazanfirst.ruвчера в 12:19
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