Переиздания Doom и Doom II наконец появятся на Steam

Некоторое время назад Bethesda взяла порты Unity Doom и Doom 2 для консолей и добавила их в программу запуска Bethesda, благодаря чему шутеры 90-х годов работали со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой широкоэкранного режима и меню надстроек, через которое вы могли загружать такие вещи, как Sigil Джона Ромеро в игре.