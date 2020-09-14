Как сообщали анонимные источники агентства Reuters со ссылкой на «омских врачей», уровень сахара в крови Навального якобы был в пределах нормы и составлял 3-5 миллимоль на литр. Те же источники заявили, что врачи наблюдали симптомы «отравления», а не характерные признаки нарушения обмена веществ.

С чего всё началось Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ. Коммерсантъ вчера в 11:17