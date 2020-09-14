Омский врач опроверг сообщения Reuters о состоянии Навального
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Как сообщали анонимные источники агентства Reuters со ссылкой на «омских врачей», уровень сахара в крови Навального якобы был в пределах нормы и составлял 3-5 миллимоль на литр. Те же источники заявили, что врачи наблюдали симптомы «отравления», а не характерные признаки нарушения обмена веществ.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
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Reuters: Разрешение вывезти Алексея Навального из Омска в Берлин давали в Кремле
Эхо Москвывчера в 15:32