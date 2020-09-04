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ФедералПресс
ФедералПресс

Омская клиника не получала данных от немецких врачей Навального

Врачи омской больницы не получают сведений от немецких коллег, у которых на лечении сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщил токсиколог области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В омской клинике заявили, что не получают данных от врачей Навального в Германии

Запросила ли Charite предложенные данные, не сообщалось. Проблемы со здоровьем до попадания в больницу Он добавил, что Навальный за неделю до госпитализации в омскую клинику сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением.
ТАСС04:49
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РБК

Омский врач допустил влияние алкоголя или солнца на состояние Навального

РБК04:39
РИА СуперОмск

Омский токсиколог сделал заявление по причине комы у Навального

РИА СуперОмск04:53
ТАСС

В омской клинике заявили, что не получают данных от врачей Навального в Германии

ТАСС04:49
Новый Омск

Омский токсиколог: Навальный впал в кому из-за проблем с питанием

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Интерфакс

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

Интерфакс04:34
РИА Новости

Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

РИА Новости05:03
Коммерсантъ

Что известно о состоянии Алексея Навального, его вероятных причинах и последствиях

Коммерсантъ04:57

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

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Интерфакс03:52
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Под Калугой на трассе М3 «Украина» в ДТП погибли две женщины

Калуга, 4 сентября 2020, 14:19 — REGNUM В Калужской области утром 4 сентября на 198-м километре автодороги М3 «Украина» 53-летняя женщина за рулём Mercedes, двигаясь в сторону Брянска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota.
REGNUM07:19

Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.
РИА Новости07:52
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