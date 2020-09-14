Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального
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По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.В источнике
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Омский врач опроверг заявления правительства Германии об отравлении Навального «Новичком»
Комсомольская правда05:24