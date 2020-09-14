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Вечерний курьер

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Главный токсиколог Омской области: Заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной

Фонтанка.Ру05:54
Взгляд.ру

Омский токсиколог заявил об отсутствии доказательств «отравления» Навального

Взгляд.ру09:36
РБК

Омский врач оценил выводы зарубежных экспертов об отравлении Навального

РБК07:20
Lenta.ru

Врач указал на расхождение данных в деле Навального

Lenta.ru06:04
РИА Новости

Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального

РИА Новости08:49
Комсомольская правда

Омский врач опроверг заявления правительства Германии об отравлении Навального «Новичком»

Комсомольская правда05:24
ТАСС

Врачи считают, что заявления об отравлении Навального расходятся с клинической картиной

ТАСС05:19

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новости09:22
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«Манчестер Сити» предложил 89 миллионов евро за защитника «Атлетико»

Мадрид, 14 сентября 2020, 17:29 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» предложило мадридскому «Атлетико» 89 миллионов евро за 25-летнего центрального защитника сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса, контракт которого с «матрасниками» рассчитан до конца сезона 2022/23.
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