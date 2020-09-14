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Вечерний курьер

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.В источнике
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РИА Новости

Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального

РИА Новости08:49
Взгляд.ру

Омский токсиколог заявил об отсутствии доказательств «отравления» Навального

Взгляд.ру09:36
ТАСС

Врачи считают, что заявления об отравлении Навального расходятся с клинической картиной

ТАСС05:19
Lenta.ru

Врач указал на расхождение данных в деле Навального

Lenta.ru06:04
Фонтанка.Ру

Главный токсиколог Омской области: Заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной

Фонтанка.Ру05:54
Комсомольская правда

Омский врач опроверг заявления правительства Германии об отравлении Навального «Новичком»

Комсомольская правда05:24
РБК

Омский врач оценил выводы зарубежных экспертов об отравлении Навального

РБК07:20

Зенит — Арсенал (Тула) 2:0 (2-й тайм)

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 17:47 — REGNUM 14 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги 2020/21 встретятся «Зенит» и тульский «Арсенал».
Зенит — Арсенал (Тула) 2:0 (2-й тайм)
REGNUM10:47

Дзюба сравнялся с Лоськовым по голам в чемпионате России

Чаще Дзюбы в высшем российском дивизионе отличались только три футболиста — Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143). (Кирилл Бурдаков) Лучшие бомбардиры чемпионатов России Игрок Годы Матчи Голы Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274143 Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340139 Дмитрий Кириченко 1998-2013 377127 Артем Дзюба 2006-н.в.
Спорт-Экспресс12:23

В ДНР оценили заявление Киева об обмене пленными в Донбассе

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление представителей Киева о переходе к обсуждению конкретных дат обмена пленными.
RT на русском12:00

Торги бумагами Oracle на бирже Нью-Йорка возобновились

14 сентября Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle после того, как министр финансов США Стивен Мнучин накануне, 13 сентября, в интервью телекомпании CNBC сообщил, что администрация США изучит предложение Oracle о покупке американского подразделения китайского видеосервиса TikTok у его владельца ByteDance.
Ведомости11:23
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Режим повышенной готовности продлен в Вологодской области до 5 октября

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 14 сентября, коэффициент 1,07 не позволяет региону приступить к третьей волне снятия ограничений.
Vologda-poisk.ru07:08
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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