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RT на русском
RT на русском

Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что никаких токсикантов в организме Алексея Навального не было.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В омской клинике заявили, что не получают данных от врачей Навального в Германии

Запросила ли Charite предложенные данные, не сообщалось. Проблемы со здоровьем до попадания в больницу Он добавил, что Навальный за неделю до госпитализации в омскую клинику сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением.
ТАСС04:49
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты призвали СМИ к объективности в освещении ситуации с Навальным

ТАСС10:41
РИА СуперОмск

Омский токсиколог сделал заявление по причине комы у Навального

РИА СуперОмск04:53
НГС55

Главный омский токсиколог заявил о том, что Навальный не был отравлен «Новичком»

НГС5505:08
RT на русском

Лечивший Навального врач рассказал, как обследовали пациента

RT на русском07:33
Интерфакс

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

Интерфакс04:34
Коммерсантъ

Что известно о состоянии Алексея Навального, его вероятных причинах и последствиях

Коммерсантъ04:57
РИА Новости

Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального

РИА Новости05:03

Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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WELT: Путин делает Россию невосприимчивой к западным санкциям

Объем валютных резервов в последнее время установил рекорд в 600 млрд Это тем более примечательно, что цена на нефть как валюта номер один весьма далека от старых высот, и против страны продолжают действовать санкции.
Обзор газет08:17
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