Общество

Пишет ОмскПишет ОмскОмским парикмахерским разрешили возобновить работу

В Омской области разрешили возобновить работу парикмахерским, прачечным и химчисткам. Они смогут открыться с 1 мая, сообщает "Пишет Омск". Все они должны будут неукоснительного соблюдать санитарные нормы.
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Омским парикмахерским разрешили возобновить работу

Город55.рувчера в 21:33

В Омске с 1 мая разрешили открыться парикмахерским, химчисткам и прачечным

Омскрегионвчера в 11:40

Сегодня назовут омские предприятия, которым позволят работать в следующем месяце

БК55вчера в 05:29

Откроются парикмахерские и ателье: Александр Бурков озвучил итоги оперативного штаба по коронавирусу

12 Канал Омсквчера в 11:55

Работу омских салонов красоты, которым разрешили открыться с 1 мая, будет проверять Роспотребнадзор

Новый Омсквчера в 12:47

В Омске на оперштабе рассмотрят пакет предложений по открытию отраслей

АиФ Омсквчера в 07:47

Официально: парикмахерские в Омске будут открыты с 1 мая. Торговые центры – нет

Om1.ruвчера в 11:55
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Певица рассмешила фанатов новым видео с импровизированным "стриптизом".
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В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

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Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

РБК вчера в 21:59
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
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Политика

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Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 10:18
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Происшествия

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Русская Планета вчера в 09:42
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Политика

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Газета.Ru вчера в 20:54
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"В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Происшествия

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Общество

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Транспорт

В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию

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Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
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Еще в январе внимание ученых привлек тот факт, что погибших от коронавируса мужчин было больше, чем женщин.
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В Благовещенске ночью произошло смертельное ДТП

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Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

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