В Омской области разрешили возобновить работу парикмахерским, прачечным и химчисткам. Они смогут открыться с 1 мая, сообщает "Пишет Омск". Все они должны будут неукоснительного соблюдать санитарные нормы.

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Происшествия В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 70

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