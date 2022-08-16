Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетит с однодневным визитом Львов, где примет участие в трехсторонней встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша и украинского лидера Владимира Зеленского.
Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Государства — члены ЕС все больше беспокоятся о быстро развивающейся торговле Турции с Россией и о том, что она может помочь Москве в замене европейского импорта и экспорта, рассказали изданию два чиновника.