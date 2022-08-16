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Onet.pl: правительство Польши солгало о запасах газа, они закончатся в декабре

Все заверения правительства Польши о достаточных запасах газа на зиму оказались ложью, так как топлива хватит лишь до декабря.
Газета.Ru
Норвегия не будет наращивать добычу, а Дания начнёт поставлять газ лишь через полтора года.
REGNUM
В опросах общественного мнения две трети считали, что Польша сможет обойтись без голубого топлива из России.
FBM.ru
Издание приводит комментарий аналитика энергетического рынка в Greenpeace Polska Петра Вуйчика, который отмечает, что газа в стране хватит только до декабря.
RuNews24.ru

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Onet.pl: правительство Польши солгало о запасах газа, они закончатся в декабре
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Правительство Польши уличили во лжи о запасах газа в стране
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