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Onet.pl: правительство Польши солгало о запасах газа, они закончатся в декабре

Все заверения правительства Польши о достаточных запасах газа на зиму оказались ложью, так как топлива хватит лишь до декабря.
Газета.Ru
Отмечается, что жители Польши рассчитывали на способность Baltic Pipe заместить объемы Газпрома в 10 млрд м³ газа, тогда бы Польша смогла обойтись без российского газа.
ИА Красная Весна
Норвегия однако увеличивать добычу газа не торопится.
Абзац
Тем не менее, по заключению польских СМИ, частным потребителям газа хватит.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Onet.pl: правительство Польши солгало о запасах газа, они закончатся в декабре
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Onet.pl: Правительство Польши солгало о запасах газа на всю зиму, они закончатся уже в декабре
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