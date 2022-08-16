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Onet.pl: запасы газа в Польше закончатся в декабре

Польский интернет-портал Onet.pl подверг сомнению заявления властей о том, что у страны достаточно запасов газа.
Lenta.ru
На страницах информационного ресурса Onet.pl появился материал, в котором говорится, что на польской территории голубое топливо закончится уже в последнем месяце текущего года.
Solenka.info
Журналист отметил, что жители Польши рассчитывали обойтись без российского газа, поскольку считали, что газопровод Baltic Pipe способен заместить объемы Газпрома в 10 миллиардов кубометров газа.
Lenta.ru
Концерн отметил, что обстановка на газовом рынке ухудшилась из-за «политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через [трубопровод] "Северный поток"».
Lenta.ru

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Onet.pl: запасы газа в Польше закончатся в декабре
Lenta.ru15:07
Onet.pl: запасы газа в Польше закончатся в декабре
ИА SM-News09:09
Газ в Польше может закончится в декабре
Цензуры.Нет04:14
Onet.pl: запасов газа в Польше хватит только до декабре
R.Life04:30
Поляки в панике: газ закончится в декабре, на Baltic Pipe надежды нет
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