Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью.

с чего всё началось

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о максимально допустимых возможностях медицинских масок, передает телеканал «360». Онищенко подчеркнул, что срок действия маски зависит от ее вида.

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