Коронавирус
МИР 24Онищенко напомнил о предельных возможностях медицинских масок
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о максимально допустимых возможностях медицинских масок, передает телеканал «360». Онищенко подчеркнул, что срок действия маски зависит от ее вида.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью.Телеканал 360°06:11
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