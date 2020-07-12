Коронавирус
RT на русскомОнищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент. «В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человека на 1 тыс. населения», — цитирует URA.RU Онищенко.
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с чего всё началось
Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко. Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.URA.Ruвчера в 07:53
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Месси установил историческое достижение Ла Лиги
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В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса
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Evo-rus.com 09 июля в 08:16
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Камару Усман победил Хорхе Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC
Напомним, что Усман уже больше года владеет титулом чемпиона UFC в полусредней весовой категории.
ГЛАС.RU 01:47
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«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Первыми на российском рынке компания из Поднебесной решила сертифицировать пассажирские микроавтобусы на 10, 12, 14 и 16 посадочных мест, включая водительское.
ИА Красная Весна вчера в 18:40
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 вчера в 04:23
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Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета вчера в 12:53
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда 10 июля в 10:33
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 14:44
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
Общество
Шнуров написал стихи о задержании губернатора Фургала
АБН вчера в 06:44
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Футбол
«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости вчера в 14:38
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:12
Футбол
Дель Пьеро: «Нет никаких твердых убеждений, что Конте уйдет из „Интера“»
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СМИ сообщили об уходе из ФК «Ростов» Карпина, Арутюнянца и Рыскина
В апреле 2020 года главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг слухи о своем уходе.
Rostov gazeta вчера в 15:47
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Гол футболиста «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в туре АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал автором лучшего гола в 34-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 01:30
Автоспорт
Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1.
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Спорт
EA выпустит UFC 4 в середине августа
Корпорация Electronic Arts анонсировала выход видеоигры UFC 4, которая станет доступна геймерам уже 14 августа.
NewInform вчера в 12:59
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Джано Ананидзе отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 14:22
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Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Известия вчера в 16:19
Общество
Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
АиФ Саратов 01:18
Футбол
Севилья – Мальорка: запредельная мотивация
Мотивация для обоих соперников запредельная, а значит нарушений будет много и карточек тоже будет много. Поэтому первая ставка на карточки.
Legalbet вчера в 08:54
Происшествия
В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Футбол
Фонсека — о победе над «Брешией»: «„Роме“ было важно сохранить 5-е место»
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал гостевую победу над "Брешией" в Серии А.Сегодня было важно победить здесь.
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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов
В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
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