Коронавирус
RT на русскомОнищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент. «В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — цитирует URA.RU Онищенко.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко. Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.URA.Ru07:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие
Украина предъявила России права на танк Т-14 «Армата»
Украинская сторона решила приписать себе историю разработки и создания новейшего российского тяжёлого танка Т-14 «Армата», несмотря на тот факт, что эта боевая машина считается исключительной разработкой российских военных.
Avia.pro 18:34
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС 22:06
Общество
ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж
Пенсионный фонд России объяснил, по какому механизму будут начисляться надбавки пенсионерам, которые начали трудовую деятельность еще до 1 января 1991 года, когда существовал Советский Союз.
Что происходит 14:01
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Религия
«Посиделки у бабушки Пелагеи»: Петр и Павел день убавили
Петров день последний раз в году солнышко "играет", по народному слову крылатому как на Светло Христово Воскресенье.
Московский Комсомолец Калуга 10:48
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Космос
Зонд станции InSight провалил тест на самостоятельность
N+1 вчера в 12:10
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09 июля в 11:21
Происшествия
Бастрыкин поручил доложить о деле зверски убитого ветерана в Башкирии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкортостану доложить обо всех обстоятельствах убийства 100-летнего ветерана ВОВ.
РЕН ТВ вчера в 10:01
Здоровье
За сутки в Томской области коронавирусом заболело 69 человек
За сутки в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Московский Комсомолец 08:49
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Политика
Второй тур президентских выборов пройдет в Польше
Второй тур президентских выборов в Польше определит, кто будет главой польского государства в ближайшие пять лет.
ТАСС 17:04
Общество
В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6
За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.
CyberSport.ru 16:43
Шоу-бизнес
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Что касается старых героев, то в новом сезоне зрители не увидят мать и отца Ольга Николаевны, так как воплотившие их образы известные актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин покинули этот бренный мир.
Evo-rus.com 14:50
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело вчера в 04:51
Космос
Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе
Ученые обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов. Результаты исследования находятся на портале arXiv.
Москва 24 09 июля в 07:50
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Политолог считает, что этот поступок можно считать военным преступлением.
URA.Ru 23:32
Наука
Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК
Evo-rus.com 09 июля в 13:44
Путешествия
В России описали туристический сезон после открытия границ
Россия готовится к открытию границ, однако эксперты считают, что спасти летний туристический сезон на выездных направлениях уже не удастся и внутреннему туризму он конкуренции не составит.
Lenta.ru 22:53
Здоровье
Пандемия коронавируса ставит антирекорды. Можно ли говорить о второй волне?
Коронавирус ставит антирекорды.
BFM.ru 15:53
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Политика
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
РИА Новости 19:00
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47