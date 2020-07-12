Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко. Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.

с чего всё началось

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент. «В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — цитирует URA.RU Онищенко.

Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий

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