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РИА Новости
РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Первый - наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.
Комсомольская правда17:48
Подробнее о событии
Anews

Онищенко связал четырехдневную рабочую неделю с ростом алкоголизма

Anews07:18
URA.Ru

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

URA.Ru18:15
Газета.Ru

Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru05:59
ТАСС

Онищенко: введение четырехдневной рабочей недели может поспособствовать росту алкоголизма

ТАСС04:37
РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

РИА Новости02:26
РБК

Онищенко предупредил об опасности в случае введения четырехдневной недели

РБК05:38
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Комсомольская правда17:48

Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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ВВС США не исключили падение российского спутника на Землю

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э» 22 сентября войдет в атмосферу нашей планеты над Индийским океаном, сообщается на сайте space-track.org, где в открытом доступе размещены сведения о 46 000 объектов, которые запущены в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними.
Live2408:59
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Новый сервис от союза автостраховщиков России

С 21 сентября РСА запустил новый сервис для автовладельцев, где можно проверить какие именно данные были указаны страхователем в заявлении и повлияли на расчёт страховой премии при заключении договора ОСАГО.
Ваш новый день Йошкар-Ола10:48

Власти Испании направят в Мадрид военных для борьбы с коронавирусом

Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, сообщили премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо после встречи по вопросу о совместных шагах при ухудшении эпидемиологической обстановки.
РИА Новости09:39

В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com09:33
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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