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РИА Новости
РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Первый - наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.
Комсомольская правда17:48
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РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

РИА Новости02:26
RT на русском

Онищенко назвал главную опасность четырёхдневной рабочей недели

RT на русском03:47
Фонтанка.Ру

Онищенко объяснил, в чём опасность четырёхдневной недели

Фонтанка.Ру03:20
Газета.Ru

Онищенко рассказал об опасности в случае введения четырехдневки в России

Газета.Ru03:15
ТАСС

Онищенко: введение четырехдневной рабочей недели может поспособствовать росту алкоголизма

ТАСС04:37
URA.Ru

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

URA.Ru18:15
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Комсомольская правда17:48

В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости03:41

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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