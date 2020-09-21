Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России
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Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России
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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.В источнике
Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния.
С чего всё началось
Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!
Первый - наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.
Комсомольская правда17:48
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