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РИА Новости
РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.В источнике
Геннадий Онищенкороссийский политик
Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния.
С чего всё началось
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Первый - наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.
Комсомольская правда17:48
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Онищенко объяснил, в чём опасность четырёхдневной недели

Фонтанка.Ру03:20
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Комсомольская правда17:48
ИА Красная Весна

Онищенко рассказал о вреде от ввода четырехдневки в России

ИА Красная Весна03:00
News.ru

Онищенко рассказал о главном недостатке четырёхдневной рабочей недели

News.ru02:44
РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

РИА Новости02:26
URA.Ru

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

URA.Ru18:15
Газета.Ru

Онищенко рассказал об опасности в случае введения четырехдневки в России

Газета.Ru03:15

Биатлонистка Резцова пропустит сезон из-за беременности

Биатлонистка Кристина Резцова пропустит сезон-2020/21 из-за беременности, но планирует вернуться после родов и выступить на Олимпийских играх 2022 года в Китае, сообщила РИА Новости мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
РИА Новости03:01

Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.
ИА Красная Весна19 сентября в 07:42
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