Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу. Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06.

с чего всё началось

Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию.

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.

Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

Гаджеты Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер Возможность подготовки компанией Apple своих первых профессиональных наушников AirPods Studio подтвердил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) 9 мая в Twitter.

Общество Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара Китай может продать часть американского государственного долга, тем самым обвалив курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии. 1K

Происшествия Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина.

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 283

Авто Как продать автомобиль с пробегом быстро и выгодно: простые правила Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.

Единоборства Петтис взял верх над Серроне на UFC 249 Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.

Политика Зеленского попросили перестать вмешиваться в дела России Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет попросил президента Украины Владимира Зеленского перестать вмешиваться в дела России. 200

Шоу-бизнес Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram. 16

Происшествия Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.

Общество В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки Граждане, проживающие не по адресу своей прописки, не привлекаются к ответственности при соблюдении режима самоизоляции в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. 588

Общество Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 3,7K

Политика В Британии опубликовали последние сообщения нацистов В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.

Экономика Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg. 44

Здоровье Плюс 48: В Приморье выявлены новые больные коронавирусом В субботу, 9 мая, на территории Приморья были зарегистрированы еще 48 подтвержденных случаев COVID-19, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Наука Обнаружено влияние каннабиса на заражение коронавирусом Ученые исходили из того, что этот каннабиоид оказывает воздействие на экспрессию генов и может, вероятно, влиять на уровень белка ACE2 и фермента TMPRSS2; которые коронавирус использует для проникновения в клетки организма. 3