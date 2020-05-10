Коронавирус
РИА НовостиОнищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию.
— Геннадий Онищенко, российский политикРБК вчера в 21:38
с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу. Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06.Национальная служба новостейвчера в 08:05
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Онищенко назвал хорошим признаком снижение коэффициента заболевания коронавирусом
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