Общество

URA.RuURA.RuОнищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

Ранее Онищенко заявил, что моду на татуировки в России необходимо запретить. По его мнению, что мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране, а татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов».
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с чего всё началось

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.
Говорит Москва09:41

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

Эхо Москвы12:32

Онищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

URA.Ru12:17

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Lenta.ru10:58

Геннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг

РЕН ТВ11:51

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

News.ru11:37

Онищенко оценил интимный пирсинг

Телеканал 360°12:11

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Говорит Москва09:41
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Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

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Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве

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Турция пропустила в ЕС более 47 тыс. мигрантов

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Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
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Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос вчера в 05:22
Общество

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей

Россия в рамках профилактики распространения коронавируса с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей, оставляя только некоторые рейсы, сообщал ранее российский Минтранс.
ПРАЙМ 16:16
Общество

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
Наука

Мутация помешала клеткам тимуса воспитать лимфоциты

По результатам исследования, опубликованного в Science Immunology, поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса.
N+1 27 февраля в 14:00
Кино

В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»

Piter.tv 08:26
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Футбол

Футболист перекинул мяч через вратаря ударом с линии штрафной

Lenta.ru 17:07
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Десять лет они все ходят и ходят, качают «кровавый режим»

Уже почти десять лет ходит и ходит.
Комсомольская правда 08:34
Гаджеты

Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro представят 5 марта

Официальная презентация смартфонов Realme 6, Realme 6Pro и Realme 6i запланирована на 5 марта.
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Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

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Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 27 февраля в 10:12
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В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

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Общество

Yle (Финляндия): насколько хорошо мы знаем нашего соседа Сергея? Проверьте свои знания о русских мужчинах (Yle)

В честь Дня защитника Отечества финская телерадиокомпания «Юле» (Yle) составила тест на проверку наших знаний о российских мужчинах.
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Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

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Названы регионы, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", сравнил цены в Москве и в регионах, а также назвал города, где застройщики продают жилье по заниженным ценам.
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Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Российская газета 11:45
Здоровье

Ученые назвали простой способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, какая привычка поможет продлить жизнь на несколько лет.
Аргументы недели 27 февраля в 05:59
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
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Стали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля

Газета.Ru 16:37
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Лионский вокзал загорелся в Париже

Красная весна вчера в 13:15
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Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
РИА Новости 06:02
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В США назвали ядерный удар по России смертельным для них самих

Безответный запуск 100 ядерных боеголовок по России стал бы разрушительным для США.
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Армия и оружие

МИД Турции: ВКС России не участвуют в ударах по турецким военным

Российские Военно-космические силы (ВКС) по прежнему поддерживают правительственные войска Сирии, но в ударах по турецким военным в Идлибе они не участвуют, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 29 февраля, сообщает агентство Анадолу.
Красная весна 12:10
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Инсайдеры назвали список смартфонов Xiaomi, которые будут оснащены Android MIUI 12.
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Украинские националисты распылили газ в здании Винницкого суда

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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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