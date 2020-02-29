Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.

с чего всё началось

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