Общество

URA.RuURA.RuОнищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

Ранее Онищенко заявил, что моду на татуировки в России необходимо запретить. По его мнению, что мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране, а татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов».
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с чего всё началось

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.
Говорит Москва09:41

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Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

News.ru11:37

Онищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

URA.Ru12:17

Онищенко оценил интимный пирсинг

Телеканал 360°12:11

Геннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг

РЕН ТВ11:51

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

Эхо Москвы12:32

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Lenta.ru10:58

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Говорит Москва09:41
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:57, Ашберн
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Известия 01:06
Общество

В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Коммерсантъ 20:46
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Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Российская газета 11:45
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Общество

В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
Газета.Ru 19:48
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС 15:12
Общество

Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года

В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС.
Газета.Ru 17:10
Происшествия

Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Российская газета 19:10
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Политика

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
ТАСС 16:19
Политика

Ученый рассказал об последствиях ядерного удара для США

REGNUM 20:30
Политика

47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом

Новостной фронт 18:59
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

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Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

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Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости 18:35
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Политика

В Таджикистане пройдут парламентские выборы

Выборы в нижнюю палату парламента проводятся в республике каждые пять лет, за период независимости (с 1991 года) это шестые такие выборы.
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Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости 12:32
Спорт

Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти

РБК 09:11
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 14:46
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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском 14:55
Экономика

Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов

«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»).
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Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

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Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

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Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова вчера в 23:50
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Здоровье

Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 27 февраля в 20:23
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
RT на русском 08:49
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