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URA.RuОнищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»
Ранее Онищенко заявил, что моду на татуировки в России необходимо запретить. По его мнению, что мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране, а татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов».
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.Говорит Москва09:41
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